З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу

Пам'ятник Миколі Леонтовичу у Покровську перевезуть до Вінниці. Фото: Суспільне Донбас

Місцева влада Покровська вирішила долю пам'ятників українських культурних діячів. Зокрема, пам'ятники композитору Миколі Леонтовичу та поету Тарасу Шевченку релокують з прифронтового міста. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Щоб об'єкти, які мають культурне значення, не постраждали внаслідок обстрілів, їх потрібно було перемістити. Пам'ятник Леонтовичу з Покровська переїде до Вінниці, а Шевченка — до Дніпра», — зазначили у відомстві.



Крім того, демонтували фігуру оленя, яка прикрашала парк «Ювілейний» з 2019 року. Інші покровські скульптури також планується перемістити у безпечніше місце.



Пам'ятник Микола Леонтович було встановлено у міському парку Покровська понад шість років тому. Композитор на початку 20 століття протягом чотирьох років жив у селищі Гришине (зараз село, знаходиться в Покровському районі). Леонтович з 1904 по 1908 працював викладачем музики та співу у залізничному училищі Міністерства народної освіти.



23 січня 1921 року був убитий агентом Всеросійської надзвичайної комісії. До світового визнання Леонтович не дожив кілька місяців.



Раніше Олександр Сирський розповів, що за останні шість днів російські військові не просунулися ні на метр на Покровському напрямку.