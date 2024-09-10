Армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за сутки, есть жертвы и разрушения

Последствия российского обстрела в одном из населенных пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

В течение прошедших суток российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 10 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово повреждены 7 домов, в Горняке 1 человек погиб и 2 ранены. Под постоянными обстрелами находятся Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

Краматорский район. В Щурово Лиманской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 8 домов. В Ильиновской громаде 1 человек погиб и 1 ранен в Клебан-Быке; поврежден дом в Александро-Калиново.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек ранен, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 1419 человек, в том числе 143 ребенка, сообщил начальник ОВА.