Армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу, є жертви та руйнування

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 10 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 7 будинків, у Гірнику 1 особа загинула та 2 поранені. Під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнська, Гродівська та Мирноградська громади.

Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади 1 особа загинула та 1 поранено, пошкоджено 8 будинків. В Іллінівській громаді 1 людина загинула та 1 поранена в Клебан-Бику; пошкоджено будинок в Олександро-Калиновому.

Бахмутський район. У Торецьку 1 особу поранено, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку та нежитлове приміщення.

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 1419 осіб, зокрема 143 дитини, повідомив начальник ОВА.