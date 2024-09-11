В Константиновке прогремели взрывы: большая часть города осталась без света

Сегодня днём в Константиновке прогремели мощные взрывы. Большая часть города осталась без света. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В среду, 11 сентября, приблизительно в 11:20 в городе Константиновка Донецкой области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные жители.

Отмечается, что удары пришлись по центру города. В результате обстрела большая часть Константиновки осталась без электричества.

Местные жители допускают, что один из ударов пришелся на высоковольтную подстанцию.

Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

Около полудня поступили сведения о новой серии обстрелов города.