В Константиновке прогремели взрывы: большая часть города осталась без света

В среду, 11 сентября, приблизительно в 11:20 в городе Константиновка Донецкой области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные жители.
Отмечается, что удары пришлись по центру города. В результате обстрела большая часть Константиновки осталась без электричества.
Местные жители допускают, что один из ударов пришелся на высоковольтную подстанцию.
Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
Около полудня поступили сведения о новой серии обстрелов города.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях