У Костянтинівці пролунали вибухи: більша частина міста залишилася без світла

Сьогодні вдень у Костянтинівці пролунали потужні вибухи. Більша частина міста залишилася без світла. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У середу, 11 вересня, приблизно об 11:20 у місті Костянтинівка на Донеччині прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Зазначається, що удари було здійснено у центр міста. Внаслідок обстрілу більша частина Костянтинівки залишилася без електрики.

Місцеві жителі припускають, що один із ударів припав на високовольтну підстанцію.

Інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.

Близько полудня надійшли відомості про нову серію обстрілів міста.