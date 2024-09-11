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«Я сотрудничал с ФСБ с 2014 года!»: бывшего «мэра» Макеевки судят за мародерство в Москве

11 сентября 2024, 12:20

«Я сотрудничал с ФСБ с 2014 года!»: бывшего «мэра» Макеевки судят за мародерство в Москве

Сергей Голощапв отказался от признательных показаний. Фото: Медиазона Сергей Голощапв отказался от признательных показаний. Фото: Медиазона

Бывшего главу оккупационной администрации Макеевки Сергея Голощапова обвиняют в мародерстве в особо крупном размере. Однако он сам не считает себя виновным. Об этом пишет «Медиазона», чей корреспондент побывал на заседания Басманного суда в Москве 10 сентября.

Отмечается, что Голощапова обвиняют в похищении оборудования с завода «АзовЭлектроСталь». При этом он сам говорит, что занимался разминированием завода, а все обвинения считает «выдуманными».

«Зачем мне как человеку, патриоту нужно было в это ввязываться? Если бы я получал деньги, были бы какие-то записи, какие-то накладные», — отметил он.  

Голощапов уточнил, что виновные к вывозу оборудования не наказаны. В свою очередь, заявляя, что непосредственно находился на заводе так как был «советником министра промышленности и торговли» «ДНР». «Я хочу сразу сказать, что я сотрудничал с ФСБ с 2014 года!» — настаивал Голощапов в суде.

Более того, подозреваемый готов пойти воевать на стороне РФ, в частности, в Z-бригаду, в штурмовики. Однако судья поспешила ему возразить, заявляя, что участие в «СВО» (на самом деле полномасштабная война) рассматривается в СИЗО.

Арест подозреваемого продлили до 11 декабря.

Как отмечается, суд в Донецке в мае 2024 года призвал Голощапова виновным по делу о даче взятки в крупном размере.

Ранее мы писали, что 10 декабря 2021 года был задержан глава «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» Сергей Голощапов.

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