«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві

Голощапов відмовився від свідчень зізнання. Фото: Медіазона

Колишнього голову окупаційної адміністрації Макіївки Сергія Голощапова звинувачують у мародерстві в особливо великому розмірі. Однак він сам не вважає себе винним. Про це пише «Медіазона», чий кореспондент побував на засідання Басманного суду в Москві 10 вересня.



Голощапова звинувачують у викраденні обладнання з заводу «АзовЕлектроСталь». При цьому він сам каже, що займався розмінуванням заводу, а всі звинувачення вважає «вигаданими».



«Навіщо мені як людині, патріоту треба було в це вплутуватися? Якби я отримував гроші, були б якісь записи, якісь накладні», — зазначив він.



Голощапов уточнив, що винних до вивезення обладнання не покарано. Своєю чергою, заявляючи, що безпосередньо знаходився на заводі, оскільки був «радником міністра промисловості та торгівлі» «ДНР». «Я хочу відразу сказати, що я співпрацював із ФСБ із 2014 року!» — наполягав Голощапов у суді.



На додаток, підозрюваний готовий піти воювати на боці РФ, зокрема до Z-бригади, до штурмовиків. Проте суддя поспішила йому заперечити, заявляючи, що участь у «СВО» (насправді повномасштабна війна) розглядається у СІЗО.



Арешт підозрюваного продовжили до 11 грудня.



Як зазначається, суд у Донецьку у травні 2024 року закликав Голощапова винним у справі про надання хабаря у великому розмірі.



Раніше ми писали, що 10 грудня 2021 року було затримано голову «адміністрації» Макіївки під час угруповання «ДНР» Сергія Голощапова.