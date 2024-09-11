В компании «Vodafone Украина» рассказали о ситуации с мобильной связью в Курахово, Селидово и Украинске

В некоторых районах Курахово мобильная связь ещё работает. Фото: соцсети

В связи с непрерывными обстрелами городов Селидово и Украинск Донецкой области в этих населенных пунктах отсутствует электроснабжение. По этой причине телекоммуникационное оборудование компании Vodafone не имеет источников питания, и, следовательно, возможности обеспечивать мобильную связь.

Об этом корреспонденту «Новостей Донбасса» сообщили сегодня в пресс-службе «Vodafone Украина».

Что касается города Курахово, то, по словам представителя пресс-службы компании, мобильная связь частично присутствует. Поэтому утверждения некоторых СМИ о том, что мобильную связь в Курахово возобновить уже не удастся, являются преждевременными.