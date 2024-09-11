У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську

У деяких районах Курахового мобільний зв'язок ще працює. Фото: соцмережі

У зв'язку з безперервним обстрілом міст Селидове та Українськ Донецької області в цих населених пунктах відсутнє електропостачання. Тому телекомунікаційне обладнання компанії Vodafone не має джерел живлення, і, отже, можливості забезпечувати мобільний зв'язок.

Про це кореспонденту «Новини Донбасу» повідомили сьогодні у пресслужбі «Vodafone Україна».

Щодо міста Курахове, то, за словами представника пресслужби компанії, мобільний зв'язок тут частково присутній. Тому твердження деяких ЗМІ про те, що мобільний зв'язок у Кураховому відновити вже не вдасться, є передчасними.