У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську

У зв'язку з безперервним обстрілом міст Селидове та Українськ Донецької області в цих населених пунктах відсутнє електропостачання. Тому телекомунікаційне обладнання компанії Vodafone не має джерел живлення, і, отже, можливості забезпечувати мобільний зв'язок.
Про це кореспонденту «Новини Донбасу» повідомили сьогодні у пресслужбі «Vodafone Україна».
Щодо міста Курахове, то, за словами представника пресслужби компанії, мобільний зв'язок тут частково присутній. Тому твердження деяких ЗМІ про те, що мобільний зв'язок у Кураховому відновити вже не вдасться, є передчасними.
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