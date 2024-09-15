Удар по Николаевке: ранены двое людей, среди них — ребенок

Заместитель начальника Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин рассказал подробности утреннего обстрела Николаевки. Об этом передает Суспільне Донбас.



По его данным, российские оккупанты нанесли несколько ударов, в результате атак двое людей получили ранения, среди них — пятилетняя девочка. Медики уже оказали помощь, пострадавшие лечатся амбулаторно.



Кроме того, повреждены здания магазинов, банков и многоквартирные дома.

Ранее мы писали, что российские военные в воскресенье, 15 сентября, ударили по Славянской теплоэлектростанции, которая находится в Николаевке Донецкой области. В ряде городов региона отсутствует электроснабжение.