Удар по Миколаївці: поранено двох людей, серед них — дитина

Заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін розповів про подробиці ранкового обстрілу Миколаївки. Про це передає Суспільне Донбас.



За його даними, російські окупанти завдали кількох ударів, в результаті атак двоє людей отримали поранення, серед них — п'ятирічна дівчинка. Медики вже надали допомогу, постраждалі лікуються амбулаторно.



Крім того, пошкоджено будівлі магазинів, банків та багатоквартирні будинки.

Раніше ми писали, що російські військові в неділю, 15 вересня, вдарили по Слов'янській теплоелектростанції, яка знаходиться у Миколаївці Донецької області. У низці міст регіону відсутнє електропостачання.