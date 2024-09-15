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Удар по Миколаївці: поранено двох людей, серед них — дитина

15 вересня 2024, 15:50

Удар по Миколаївці: поранено двох людей, серед них — дитина

Заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін розповів про подробиці ранкового обстрілу Миколаївки. Про це передає Суспільне Донбас.

За його даними, російські окупанти завдали кількох ударів, в результаті атак двоє людей отримали поранення, серед них — п'ятирічна дівчинка. Медики вже надали допомогу, постраждалі лікуються амбулаторно.

Крім того, пошкоджено будівлі магазинів, банків та багатоквартирні будинки.

Раніше ми писали, що російські військові в неділю, 15 вересня, вдарили по Слов'янській теплоелектростанції, яка знаходиться у Миколаївці Донецької області. У низці міст регіону відсутнє електропостачання.

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