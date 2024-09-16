Возле Угледара российские захватчики взорвали копер шахты «Южнодонбасская № 3»

Российские военные взрывом уничтожили копёр шахты «Южнодонбасская» № 3 в районе Угледара Донецкой области. Скриншот видео

Войска РФ взорвали 115-метровый копер шахты «Южнодонбасская № 3» возле Угледара Донецкой области. Видео распространили российские провоенные телеграм-каналы.

Z-канал «Воин DV» утверждает, что копер был заминирован украинскими военнослужащими при отходе. По его словам, конструкцию решили подорвать российские военные, потому что «разминировать все это не было возможности».

Війська РФ підірвали 115-метровий копер шахти «Південнодонбаська № 3» біля Вугледараhttps://t.co/vrS32xtzjz pic.twitter.com/KDNsim0IB3 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 16, 2024

Вместе с тем теперь российский военные не смогут использовать копер шахты в качестве наблюдательной позиции и для размещения антенн.

Шахта расположена между Водяным и Богоявленкой, из-за обстрелов она не работает с начала полномасштабного вторжения. Российская армия оккупировала село Водяное к северо-востоку от Угледара в начале сентября. Если войска РФ выйдут к Богоявленке, они смогут отрезать Угледар от основного маршрута снабжения.

На карте проекта DeepState юго-восточная часть шахты «Южнодонбасская № 3» обозначена красным цветом, что означает российский контроль, остальная часть предприятия — в «серой зоне».