Біля Вугледара російські загарбники підірвали копер шахти «Південнодонбаська № 3»

Російські військові вибухом знищили копер шахти «Південнодонбаська №3» у районі Вугледара Донецької області. Скріншот відео

Війська РФ підірвали 115-метровий копер шахти «Південнодонбаська №3» біля Вугледара Донецької області. Відео розповсюдили російські провоєнні телеграм-канали.



Z-канал «Воїн DV» стверджує, що копер замінували українські військовослужбовці під час відходу. За його словами, конструкцію вирішили підірвати російські військові, бо «розмінувати все це не було змоги».



Водночас тепер російські військові не зможуть використовувати копер шахти як спостережну позицію, а також для розміщення антен.

Війська РФ підірвали 115-метровий копер шахти «Південнодонбаська № 3» біля Вугледараhttps://t.co/vrS32xtzjz pic.twitter.com/KDNsim0IB3 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 16, 2024

Шахта розташована між Водяним та Богоявленкою, через обстріл вона не працює з початку повномасштабного вторгнення. Російська армія окупувала село Водяне на північний схід від Вугледара на початку вересня. Якщо війська РФ вийдуть до Богоявленки, вони зможуть відрізати Вугледар від основного маршруту постачання.

На карті проекту DeepState південно-східна частина шахти «Південнодонбаська № 3» позначена червоним кольором, що означає російський контроль, решта підприємства — у сірій зоні.