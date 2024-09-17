Вблизи оккупированного Мариуполя ВМС ВСУ уничтожили склады с боеприпасами оккупантов

Силы обороны уничтожили вражеские хранилища с боеприпасами. Фото: ВМС

На днях подразделения Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.



«В результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать захватчиков на земле, в море и воздухе.



Ранее мы писали, что ВСУ нанесли удар по полигону армии РФ на окраине оккупированного Донецка. Об этом стало известно из появившегося в сети видео с последствиями атаки.