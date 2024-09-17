Поблизу окупованого Маріуполя ВМС ЗСУ знищили склади з боєприпасами окупантів

Сили оборони знищили ворожі сховища із боєприпасами. Фото: ВМС

Днями підрозділи Військово-морських Сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.



«Внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Військово-морські Сили Збройних сил України разом з підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати загарбників на землі, у морі та повітрі.



Раніше ми писали, що ЗСУ завдали удару по полігону армії РФ на околиці окупованого Донецька. Про це стало відомо з відео з наслідками атаки, що з'явилося в мережі.