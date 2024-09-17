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Поблизу окупованого Маріуполя ВМС ЗСУ знищили склади з боєприпасами окупантів

17 вересня 2024, 16:58

Поблизу окупованого Маріуполя ВМС ЗСУ знищили склади з боєприпасами окупантів

Сили оборони знищили ворожі сховища із боєприпасами. Фото: ВМС Сили оборони знищили ворожі сховища із боєприпасами. Фото: ВМС

Днями підрозділи Військово-морських Сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

«Внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Військово-морські Сили Збройних сил України разом з підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати загарбників на землі, у морі та повітрі.

 Раніше ми писали, що ЗСУ завдали удару по полігону армії РФ на околиці окупованого Донецька. Про це стало відомо з відео з наслідками атаки, що з'явилося в мережі.

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