Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб

Ориентировочная линия фронта на Краматорском направлении. Карта DeepState

Десять атак провели российские войска возле Часов Яра на Краматорском направлении обороны. Также штурмовали возле Клещиевки, Белой Горы и Ступочек. Об этом сегодня утром сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что больше всего штурмов армии РФ было на Покровском направлении, где оккупанты провели 51 атаку.

«Россияне продолжают концентрировать силы у Новогродовки и Гродовки», — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, еще 49 штурмов украинские военные остановили на Кураховском направлении. Здесь войска РФ давят у Горняка, Цукурино и Георгиевки.

Ранее сообщалось, что войска России продвинулись в городе Украинск и поселке Гродовка в Донецкой области. Также россияне продвинулись вблизи села Стельмаховка на Луганщине.