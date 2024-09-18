Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб

Десять атак провели российские войска возле Часов Яра на Краматорском направлении обороны. Также штурмовали возле Клещиевки, Белой Горы и Ступочек. Об этом сегодня утром сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что больше всего штурмов армии РФ было на Покровском направлении, где оккупанты провели 51 атаку.
«Россияне продолжают концентрировать силы у Новогродовки и Гродовки», — говорится в сообщении.
По информации Генштаба, еще 49 штурмов украинские военные остановили на Кураховском направлении. Здесь войска РФ давят у Горняка, Цукурино и Георгиевки.
Ранее сообщалось, что войска России продвинулись в городе Украинск и поселке Гродовка в Донецкой области. Также россияне продвинулись вблизи села Стельмаховка на Луганщине.
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