Агресор проводить масовані атаки на Покровському напрямку — Генштаб.

Орієнтовна лінія фронту на Краматорскому напрямку. Карта DeepState

Десять атак провели російські війська біля Часового Яру на Краматорському напрямку оборони. Також штурмували біля Кліщіївки, Білої Гори та Ступочек. Про це сьогодні вранці повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що найбільше штурмів армії РФ було на Покровському напрямку, де окупанти провели 51 атаку.

«Росіяни продовжують концентрувати сили біля Новогродівки та Гродівки», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, ще 49 штурмів українські військові зупинили на Курахівському напрямку. Тут війська РФ тиснуть біля Гірника, Цукуріного та Георгіївки.

Раніше повідомлялося, що війська Росії просунулися в місті Українську та селищі Гродівка на Донеччині. Також росіяни просунулися поблизу села Стельмахівка на Луганщині.