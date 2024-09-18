В администрации Мирнограда ответили, сколько людей остается в городе

По состоянию на 16 сентября на территории Мирноградской громады Донецкой области проживает 1990 жителей. Об этом рассказали в Мирноградской городской военной администрации в ответ на запрос «Новостей Донбасса».



«На территории громады остаются 1990 жителей, в Мирнограде — 1662», — отметили в ведомстве.



На территории громады продолжается принудительная эвакуация населения, по учетным данным из 2409 детей в том числе 1837 в возрасте от 7 до 17 лет, все эвакуированы.



Напомним, в Константиновской городской военной администрации рассказали «Новостям Донбасса», что на территории Константиновской громады остается 26 134 человека, из них 1 168 детей. В городе Константиновка остается 24 553 человек, из них 1 151 детей.