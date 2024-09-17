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Сколько людей остается в Константиновской громаде: ответ ГВА

17 сентября 2024, 17:22

Сколько людей остается в Константиновской громаде: ответ ГВА

В Константиновской территориальной громаде Донецкой области находится 26 134 человека. Об этом рассказали в Константиновской городской военной администрации в ответ на запрос «Новостей Донбасса».

«В громаде находится 26 134 человека, из них 1 168 детей. В городе Константиновка остается 24 553 человек, из них 1 151 детей», — говорится в сообщении.

До объявления принудительной эвакуации семей с детьми на территории Константиновской городской территориальной громады находился 28 021 человек, из них 2 129 детей.

Ранее мы писали, что в Торецкой громаде Донецкой области по состоянию на середину сентября остается около 1600 человек

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