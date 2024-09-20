Армия РФ ночью обстреляла города Славянск, Доброполье и Белицкое на Донетчине: повреждены учебные заведения

Ночью 20 сентября российские оккупанты ударили по городам Славянск, Доброполье и Белицкое Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

В Белицком повреждены два учебных заведения, в Доброполье – инфраструктурный объект. В Славянске обошлось без повреждений.

Напомним, что ночью 20 сентября россияне также обстреляли город Краматорск, в результате чего повреждены многоквартирные дома.