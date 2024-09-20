Армія РФ вночі обстріляла міста Слов'янськ, Добропілля та Білицьке на Донеччині: пошкоджені навчальні заклади

Вночі 20 вересня російські окупанти вдарили по містах Слов'янськ, Добропілля та Білицьке Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

У Білицькому пошкоджені два навчальні заклади, у Добропіллі – інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську обійшлося без пошкоджень.

Нагадаємо, що вночі 20 вересня росіяни також обстріляли місто Краматорськ, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирні будинки.