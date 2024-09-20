В Украине госслужащим и военным запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Что известно и для кого будут исключения

Заседание ационального координационного центра кибербезопасности. Фото: СНБО

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности – ключевого органа координации и контроля в области кибербезопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.



В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной полиции, Генерального штаба ВСУ, СБУ, Министерства обороны, Национального банка, Министерства цифровой трансформации, Министерства иностранных дел, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты.



Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Начальник ГУР Кирилл Буданов привел «обоснованные данные» о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже к удаленным сообщениям, а также их персональным данным.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», – утверждает он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется россиянами для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и так далее.

В целях минимизации этих угроз на заседании приняли решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Как уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, речь идет именно о служебных устройствах.

«Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я раньше говорил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но это не касается ваших персональных смартфонов», – отметил Коваленко.

Напомним, что ранее «Новости Донбасса» поинтересовались у жителей Киева и Краматорска, стоит ли в Украине блокировать Telegram.