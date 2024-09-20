В Україні держслужбовцям та військовим заборонили використовувати Telegram на службових пристроях. Що відомо і для кого будуть винятки

Засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Фото: РНБО

19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки – ключового органу координації та контролю у сфері кібербезпеки України. Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

У засіданні взяли участь керівний склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Національної поліції, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, Міністерства оборони, Національного банку, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства закордонних справ, розвідувальних органів, керівництво регуляторних органів у сфері електронних комунікацій, а також народні депутати

Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни Росії проти України.

Начальник ГУР Кирило Буданов навів «обґрунтовані дані» про наявність у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть до видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», – стверджує він.

Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується росіянами для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів і так далі.

З метою мінімізації цих загроз на засіданні ухвалили рішення про заборону встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Як уточнив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, йдеться саме про службові пристрої.

«Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не повинні використовувати Telegram на службових комп'ютерах. Я раніше казав, що пересилання робочих документів через Telegram із робочих пристроїв несе ризики. Нині це колективне рішення. Але це не стосується ваших персональних смартфонів», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» поцікавилися у мешканців Києва та Краматорська, чи варто в Україні блокувати Telegram.