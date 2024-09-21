Оккупанты за сутки ранили 17 человек в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 20 сентября, атаковала Донецкую область. В результате атак 17 людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 20 сентября россияне ранили 17 жителей Донетчины: 5 в Константиновке, 3 в Андреевке, 2 в Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке, 1 в Торецке, Мирнограде и Селидово», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2764 человек, травмированы – 6084. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что вечером 20 сентября российские войска атаковали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Дрон ударил по машине спасателей.