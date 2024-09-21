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Окупанти за добу поранили 17 людей у Донецькій області

21 вересня 2024, 09:23

Окупанти за добу поранили 17 людей у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 20 вересня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак 17 людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 20 вересня росіяни поранили 17 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 3 в Андріївці, 2 в Дружківці, Богоявленці і Новоукраїнці, 1 у Торецьку, Мирнограді і Селидовому», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2764 особи, травмовано – 6084. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що ввечері 20 вересня російські війська атакували співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.  Дрон ударив по машині рятувальників. 

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