Ночью силы ПВО сбили 71 дрон — Воздушные силы

РФ атаковала Украину. Фото: Воздушные силы

Российская армия 22 сентября в очередной раз атаковала Украину с помощью 2 ракет и 80 ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 71 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 22 сентября 2024 года противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа «Shahed» из Ейска и Курска — РФ», — говорится в сообщении.



В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны.



Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.