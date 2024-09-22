Вночі сили ППО збили 71 дрон — Повітряні сили

РФ атакувала Україну. Фото: Повітряні сили

Російська армія 22 вересня вкотре атакувала Україну за допомогою 2 ракет та 80 ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 71 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Луганської області і випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» з Єйська та Курська — РФ», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локально втрачені.



Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.