Российские потери в Украине за неделю: почти 9 тысяч захватчиков и более 80 танков

С 15 по 22 сентября, потери российских оккупантов составили 8629 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Кроме того, по его словам, российские военные потеряли 1278 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 88 танков;
-159 боевых бронированных машин;
- 224 артиллерийских системы;
- 9 РСЗО;
- 2 установки ПВО;
- 339 единиц автотехники;
- 60 единиц спецтехники.
Также Силы обороны уничтожили не менее 3 российские ракеты и 394 БпЛА.
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