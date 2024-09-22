Российские потери в Украине за неделю: почти 9 тысяч захватчиков и более 80 танков

Названы потери РФ в Украине. Фото: Александр Павлюк

С 15 по 22 сентября, потери российских оккупантов составили 8629 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.



Кроме того, по его словам, российские военные потеряли 1278 единиц вооружения и военной техники, в частности:



- 88 танков;

-159 боевых бронированных машин;

- 224 артиллерийских системы;

- 9 РСЗО;

- 2 установки ПВО;

- 339 единиц автотехники;

- 60 единиц спецтехники.



Также Силы обороны уничтожили не менее 3 российские ракеты и 394 БпЛА.

