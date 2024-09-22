Російські втрати в Україні за тиждень: майже 9 тисяч загарбників та понад 80 танків

Названо втрати РФ в Україні. Фото: Олександр Павлюк

З 15 по 22 вересня втрати російських окупантів склали 8629 осіб особового складу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.



Крім того, за його словами, російські військові втратили 1278 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:



- 88 танків;

- 159 бойових броньованих машин;

- 224 артилерійські системи;

- 9 РСЗВ;

- 2 установки ППО;

- 339 одиниць автотехніки;

– 60 одиниць спецтехніки.



Також Сили оборони знищили не менше 3 російських ракет і 394 БпЛА.

