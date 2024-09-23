В Мирнограде произошел пожар в пятиэтажке: спасатели вынесли из горящей квартиры собаку и кота

Спасение собаки из горящей квартиры в Мирнограде. Фото: ГСЧС

22 сентября в 14:28 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Мирноград Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Во время тушения пожара среди густого дыма и огня спасатели вынесли из горящей квартиры собаку и кота. Спасенных животных передали владельцам.

Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар в 15:24.

Напомним, что 23 сентября Краматорск второй раз за день подвергся российскому обстрелу, в результате чего в городе начался пожар.