У Мирнограді сталася пожежа у п'ятиповерхівці: рятувальники винесли з палаючої квартири собаку та кота

Порятунок собаки з палаючої квартири у Мирнограді. Фото: ДСНС

22 вересня о 14:28 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Мирноград Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Площа пожежі становила 30 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі серед густого диму та вогню рятувальники винесли з палаючої квартири собаку та кота. Врятованих тварин передали власникам.

Бійці ДСНС повністю загасили пожежу о 15:24.

Нагадаємо, що 23 вересня Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу, внаслідок чого в місті почалася пожежа.