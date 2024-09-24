ВСУ ракетами атаковали комбинат в Ростовской области РФ: по данным ЦРУ, там производят топливо для ракетных двигателей

Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский. Фото: открытые источники

В ночь с 22 на 23 сентября украинская армия атаковала комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Российская ПВО якобы сбила две неустановленные ракеты – предположительно, «Нептун». При падении одной из сбитых ракет на территории предприятия была повреждена труба газоснабжения, также рядом загорелась трава. Пострадавших нет. Это предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.

Комбинат «Каменский» – одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие Каменска-Шахтинского. В 2011 году ЦРУ частично рассекретило данные, связанные с созданием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2. В документах ЦРУ комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок.

Напомним, что ночью 21 сентября украинские дроны атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Тверской области.