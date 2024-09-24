ЗСУ ракетами атакували комбінат у Ростовській області РФ: за даними ЦРУ, там виробляють паливо для ракетних двигунів

Комбінат «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський. Фото: відкриті джерела

У ніч із 22 на 23 вересня українська армія атакувала комбінат «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ. Про це із посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомив Телеграм-канал ASTRA.

Російська ППО нібито збила дві невстановлені ракети – ймовірно, «Нептун». При падінні однієї зі збитих ракет на території підприємства було пошкоджено трубу газопостачання, також поруч спалахнула трава. Постраждалих немає. Це підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.

Комбінат «Каменський» – одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії та містоутворююче підприємство Каменська-Шахтинського. У 2011 році ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням у СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. У документах ЦРУ комбінат у Кам'янську-Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу та розміщення випробувальних установок.

Нагадаємо, що вночі 21 вересня українські дрони атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Тверській області.