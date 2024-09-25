Российская армия давит возле Угледара Донецкой области — Генштаб ВСУ

Ориентировочная линия фронта возле Угледара по данным на утро 25 сентября. Карта DeepStatе

Российские военные пытаются продавить оборону ВСУ возле Угледара. В минувшие сутки противник восемь раз штурмовал украинские позиции в направлении города на Времевском направлении обороны. Об этом сегодня утром сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что наибольшее количество атак в сутки зафиксировали на Покровском направлении, где войска РФ штурмовали 25 раз.

Основные усилия российские оккупанты сконцентрировали возле села Новоторецкое, в направлении трассы «Покровск — Константиновка».

На Кураховском направлении россияне атаковали 20 раз за прошедшие сутки. Наибольшая концентрация штурмов была возле Цукурино и Георгиевки, говорится в сообщении Генштаба.