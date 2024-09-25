Російська армія тисне біля Вугледару Донецької області — Генштаб ЗСУ

Орієнтовна лінія фронту біля Вугледару за даними на ранок 25 вересня. Карта DeepStatе

Російські військові намагаються продавити оборону ЗСУ біля Вугледару. Минулої доби противник вісім разів штурмував українські позиції у напрямку міста на Времівському напрямку оборони. Про це сьогодні вранці повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що найбільшу кількість атак за добу зафіксували на Покровському напрямку, де війська РФ штурмували 25 разів.

Основні зусилля російські окупанти сконцентрували біля села Новоторецьке у напрямку траси «Покровськ — Костянтинівка».

На Курахівському напрямку росіяни атакували 20 разів минулої доби. Найбільша концентрація штурмів була біля Цукуриного та Георгіївки, йдеться у повідомленні Генштабу.