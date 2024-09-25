Армия РФ ранила работника полиции в Покровске

Российские военные 24 сентября обстреляли Покровск, известно, что работник полиции пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.



«Вчера, 24 сентября, около 11:15 состоялся обстрел г.Покровск, в результате которого был ранен сотрудник Покровского РУП, который двигался на автомобиле по центральной части города», — говорится в сообщении.



Тип вооружения устанавливается.



Кроме того, в 16:50 российские войска нанесли удар из ствольной артиллерии. В ходе обстрела погибли 2 гражданских лица: оба местные жители, мужчины 1990 и 1991 года рождения. На момент обстрела они находились возле собственных домов.



Также повреждены частные дома и автомобили.



Ранее мы писали, что российская армия за 24 сентября атаковала Донетчину. В результате атак трое жителей погибли.