Армія РФ поранила працівника поліції у Покровську

Російські військові 24 вересня обстріляли Покровськ, відомо, що поліцейський постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.



«Вчора, 24 вересня, близько 11:15 відбувся обстріл м.Покровськ, внаслідок якого було поранено співробітника Покровського РУП, який рухався на автомобілі центральною частиною міста», — йдеться у повідомленні.



Тип озброєння встановлюється.



Крім того, о 16:50 російські війська завдали удару зі ствольної артилерії. В ході обстрілу загинули 2 цивільні особи: обидві місцеві жителі, чоловіки 1990 та 1991 року народження. На момент обстрілу вони перебували біля власних будинків.



Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.



Раніше ми писали, що російська армія за 24 вересня атакувала Донеччину. Внаслідок атак троє мешканців загинули.