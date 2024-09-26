Германия одобрила еще 400 млн евро на военную помощь Украине

В немецком Бундестаге согласовали увеличение финансирования военной поддержки Украины в 2024 году на 400 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства Германии.
«Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно укрепит украинские вооруженные силы в защите своей страны», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что агрессивная война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Поэтому Германия выделит дополнительно 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее мы писали, что 26 сентября США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.
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