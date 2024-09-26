Німеччина схвалила ще 400 млн євро на військову допомогу Україні

Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової підтримки України. Фото: wikipedia

У німецькому Бундестазі погодили збільшення фінансування військової підтримки України у 2024 році на 400 мільйонів євро. Про це повідомили у пресслужбі федерального уряду Німеччини.



«Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили у захисті своєї країни», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що агресивна війна Росії завдала величезних збитків українським містам та інфраструктурі. Тому Німеччина надасть додатково 170 мільйонів євро у короткостроковій перспективі на відновлення енергетичної інфраструктури України.







Раніше ми писали, що 26 вересня США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів та введення санкцій проти Росії.