«ДНР»: В захваченном Украинске остались жить около 3 тысяч человек

В группировке «ДНР» дали свою оценку состояния города Украинск, который не так давно захватили российские оккупационные войска. Утверждается, что в городе остается от 1,5 тысячи до 3 тысяч мирных жителей.



Как сообщалось, по мере продвижения российских войск, а также по мере возрастания интенсивности боев за Украинск, чиновники призывали людей покинуть небезопасный город.



Город находится в нескольких километрах от Селидово в Донецкой области. До полномасштабного вторжения РФ в Украинске проживало более 10 тысяч человек.

Армия РФ захватила город Украинск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState. В то же время оккупанты продвинулись возле города Селидово, поселка Невельское и села Пречистовка на Донетчине.