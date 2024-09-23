Оккупанты не оставляют попытки захватить Покровск, но наступление замедлилось — британская разведка

Основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области, сообщает британская разведка в своей сводке о ситуации в Украине.



Тем не менее продвижение оккупанта за прошлую неделю замедлилось.



«Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинские оборонительные сооружения, вероятно, способствовали замедлению продвижения России на этом направлении на прошлой неделе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства обороны Соединенного Королевства.



С начала понедельник, 23 сентября на всей линии фронта зафиксировано 89 боевых столкновений. В частности на Торецком направлении — 13, на Покровском — 18, а на Кураховском — 12, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«На лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Макеевка, Диброва, Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак, еще шесть боев продолжаются до сих пор», — говорится в сводке Генштаба.



Сообщается, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты уже 18 раз пытались атаковать Силы обороны возле Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Атаки отбиты.



Сообщается, что Кураховском направлении в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки произошло 12 боев. Четыре — продолжаются.



На Торецком направлении, активно применяя авиацию оккупанты атаковали 13 раз. УАБами нанесли удары по Щербиновке, Веролюбовке и Константиновке, атаковали вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

Российские войска за минувшие сутки имеют продвижение в Донецкой области, заявили аналитики DeepState.