Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты не оставляют попытки захватить Покровск, но наступление замедлилось — британская разведка

23 сентября 2024, 17:47

Оккупанты не оставляют попытки захватить Покровск, но наступление замедлилось — британская разведка

Основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области, сообщает британская разведка в своей сводке о ситуации в Украине.

Тем не менее продвижение оккупанта за прошлую неделю замедлилось. 

«Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинские оборонительные сооружения, вероятно, способствовали замедлению продвижения России на этом направлении на прошлой неделе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства обороны Соединенного Королевства.

С начала понедельник, 23 сентября на всей линии фронта зафиксировано 89 боевых столкновений. В частности на Торецком направлении — 13, на Покровском — 18, а на Кураховском — 12, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Макеевка, Диброва, Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак, еще шесть боев продолжаются до сих пор», — говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты уже 18 раз пытались атаковать Силы обороны возле Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Атаки отбиты.

Сообщается, что Кураховском направлении в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки произошло 12 боев. Четыре — продолжаются.

На Торецком направлении, активно применяя авиацию оккупанты атаковали 13 раз. УАБами нанесли удары по Щербиновке, Веролюбовке и Константиновке, атаковали вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

Российские войска за минувшие сутки имеют продвижение в Донецкой области, заявили аналитики DeepState.

ТЕГИ

Места
Украинск Гродовка Покровск
Прочее
ситуация на фронте
Организации
Британская разведка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:27
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены два человека
16:10
Троих украинских военнопленных «ДНР» заключила в колонию за «ущерб государству» — разрушенный мост во время боев
22:00
Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела
22:00
Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог
17:46
Российские военные устроили ДТП в центре Донецка
11:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Ложь про обстрел Горловки. Запрет Telegram для госслужащих и военных
20:25
Пожары на Донбассе, «отжим» жилья в оккупации — главные события недели ►
19:41
В Горловке снаряд взорвался у подъезда — есть раненые среди местных жителей
17:00
В Горловке ударили по фуре, которая везла «Зубы дракона». Россия выдала это за обстрел «мирных жителей»
16:39
В сети показали уничтожение в Новогродовке российского «танка-мангала» с помощью дрона
15:40
На оккупированной Донетчине природные пожары уничтожили жилье и имущество не менее 70 человек
11:48
Следком РФ признал, что пропагандиста Рассела Бентли убили российские военные в Донецке
10:13
Россия ежегодно планирует свозить сотни тысяч тонн мусора на оккупированную Луганщину — Лысогор
08:32
Российские войска пытаются продвигаться в Горняке и на запад от Украинска Донецкой области
08:07
Армия РФ продвинулась в Торецке и возле еще трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:28
Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах
23:10
Из луганских детей в оккупации решили сделать «сентябрят», «пионеров» и «тружеников»
22:24
«ДНР» показала первых беженцев из Курской области — их разместили в Мариуполе
21:49
Пушилин в Минске: Лукашенко уклончиво описал «сотрудничество» с «ДНР»
все новости
19:06
«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ►
18:27
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены два человека
17:48
Полиции будут передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил Telegram — Дуров
17:47
Оккупанты не оставляют попытки захватить Покровск, но наступление замедлилось — британская разведка
16:55
Войска РФ снова обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами (Обновлено)
16:50
Обстрел Краматорска и Шахово в Донецкой области: что известно
16:39
Российские оккупанты обстреляли Купянск: погибла пенсионерка
16:10
Троих украинских военнопленных «ДНР» заключила в колонию за «ущерб государству» — разрушенный мост во время боев
15:59
Митинги против ВСУ и конфликты с военными: в ОВА опровергли фейк о Покровской громаде
15:58
В Константиновке стоматологическая поликлиника прекращает прием детей
15:53
В результате обстрела Кураховской громады пострадала женщина
15:37
Омбудсмен возмутился тем, что члены МККК не пришли на встречу с родными военнопленных
15:12
Как минимум один человек погиб и трое ранены в результате сегодняшнего обстрела Краматорска
14:59
Россияне нанесли удар по Шахово в Донецкой области: ранены семь человек, среди них два ребенка
14:47
В Мирнограде произошел пожар в пятиэтажке: спасатели вынесли из горящей квартиры собаку и кота
13:58
Россияне атаковали Покровск: над городом столб густого черного дыма
13:33
C Донетчины в Черновицкую область отправится эвакуационный поезд
13:12
На Сумщине армия РФ сбросила дрон на автобус: пострадали двое людей
12:57
Краматорск второй раз за день подвергся российскому обстрелу: начался пожар
12:30
ГСЧС опубликовала фото последствий удара по предприятию в Алексеево-Дружковке
все новости
ВИДЕО
«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ► «Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ►
23 сентября, 19:06
Россияне атаковали Покровск.Фото: ТГ-канал Донбасс оперативный Россияне атаковали Покровск: над городом столб густого черного дыма
23 сентября, 13:58
Дым после прилётов на окраине Краматорска. Фото из соцсети Краматорск второй раз за день подвергся российскому обстрелу: начался пожар
23 сентября, 12:57
Прорыв десантниками ВСУ еще одного участка российской границы. Фото: кадр из видео Украинские войска прорвали еще один участок границы РФ: в ВСУ показали видео
23 сентября, 11:42
Российские войска сегодня утром обстреляли Лиман Донецкой области. Фото: Кадр из видео Утром войска РФ ударили по Лиману, возник пожар
23 сентября, 09:07
Уничтоженная российская бронетехника вблизи села Константиновка на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили массированный российский штурм на Донетчине: ВСУ остановили 20 единиц бронетехники
23 сентября, 09:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор