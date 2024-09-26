«ДНР»: У захопленому Українську залишилося жити близько 3 тисяч людей

В угрупуванні «ДНР» дали свою оцінку стану міста Українськ, яке нещодавно захопили російські окупаційні війська. Стверджується, що у місті залишається від 1,5 тисяч до 3 тисяч мирних жителів.



Як повідомлялося, у міру просування російських військ, а також у міру зростання інтенсивності боїв за Українськ чиновники закликали людей залишити небезпечне місто.



Місто знаходиться за кілька кілометрів від Селидового на Донеччині. До повномасштабного вторгнення РФ в Українську проживало понад 10 тисяч осіб.

Армія РФ захопила місто Українськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Водночас окупанти просунулися біля міста Селидове, селища Невельське та села Пречистівка на Донеччині.