В Ростовской области РФ заявили об атаке дронов и пожаре

Под Новошахтинском Ростовской области России возник пожар после атаки беспилотников. Фото: ASTRA

В Ростовской области России в ночь на 27 сентября работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации БПЛА в регионе. В результате отражения воздушной атаки под городом Новошахтинск произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев и росСМИ.

Отмечается, что под Новошахтинском около трех часов ночи средствами ПВО якобы были уничтожены семь дронов. При этом местные власти заявляли о дроновой атаке еще с 23:46 по местному времени.

По словам губернатора, в результате падения обломков в поле вспыхнула трава. Огонь потушили.

Как пишут российские медиа, пожар в районе города Новошахтинск был достаточно сильным, он вспыхнул в микрорайоне Новая Соколовка возле линии электропередачи. Недалеко от микрорайона находится Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.