У Ростовській області РФ заявили про атаку дронів та пожежу

Під Новошахтинськом Ростовської області Росії виникла пожежа після атаки безпілотників. Фото: ASTRA

У Ростовській області Росії в ніч проти 27 вересня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію БПЛА в регіоні. Внаслідок відбиття повітряної атаки під містом Новошахтинськ сталася пожежа. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв та росЗМІ.

Зазначається, що під Новошахтинськом близько третьої години ночі засобами ППО нібито було знищено сім дронів. При цьому місцева влада заявляла про дронову атаку ще з 23:46 за місцевим часом.

За словами губернатора, внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь загасили.

Як пишуть російські медіа, пожежа в районі міста Новошахтинськ була досить сильною, вона спалахнула в мікрорайоні Нова Соколівка біля лінії електропередачі. Неподалік мікрорайону знаходиться Новошахтинський нафтопереробний завод.