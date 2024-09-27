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Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов и поселков на Донетчине: четыре человека погибли, еще 11 – ранены

27 сентября 2024, 09:25

Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов и поселков на Донетчине: четыре человека погибли, еще 11 – ранены

За 26 сентября россияне убили четырех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрелов два человека погибли в городе Торецк, один – в городе Часов Яр и один – в городе Северск.

Еще 11 человек в области за сутки получили ранения: три – в Часов Яре, два – в Торецке, два – в городе Покровск, один – в городе Селидово, один – в городе Мирноград, один – в поселке Кураховка и один – в поселке Новоэкономическое.

Напомним, что Россия ночью «шахедами» массировано атаковала город Измаил в Одесской области, в результате чего есть погибшие и много раненых.

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