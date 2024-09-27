Армія РФ за добу обстріляла кілька міст та селищ на Донеччині: чотири людини загинули, ще 11 – поранені

За 26 вересня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів дві людини загинули в місті Торецьк, одна – у місті Часів Яр та одна – у місті Сіверськ.

Ще 11 людей в області за добу отримали поранення: три – у Часовому Яру, дві – у Торецьку, дві – у місті Покровськ, одна – у місті Селидове, одна – у місті Мирноград, одна – у селищі Курахівка та одна – у селищі Новоекономічне.

Нагадаємо, що Росія вночі «шахедами» масовано атакувала місто Ізмаїл в Одеській області, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.