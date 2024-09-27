Россияне нанесли ракетный удар по полицейскому управлению в Кривом Роге: есть раненые, под завалами ищут людей

Кривой Рог. Фото: соцсети

27 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты попали в административное здание.

«Вероятно, под завалами могут быть люди», – отметил начальник ДОВА.

Обновлено 10:25. В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что войска России ракетой ударили по полицейскому управлению.

Есть пострадавшие. Разрушено административное здание, повреждены частные дома, которые расположены рядом. Продолжается поисково-спасательная операция.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние – средней тяжести.

Обновлено 11:10. Лысак сообщил, что в результате атаки четыре человека получили ранения.

Еще четыре человека ищут под завалами здания.

Напомним, что Россия ночью «шахедами» массировано атаковала город Измаил в Одесской области, в результате чего есть погибшие и много раненых.