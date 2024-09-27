Росіяни завдали ракетного удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі: є поранені, під завалами шукають людей

27 вересня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, окупанти влучили в адміністративну будівлю.
«Ймовірно, під завалами можуть бути люди», – зазначив начальник ДОВА.
Оновлено 10:25. У пресслужбі Національної поліції України повідомили, що війська Росії ракетою вдарили по поліцейському управлінню.
Є постраждалі. Зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені приватні будинки, які розташовані поряд. Продовжується пошуково-рятувальна операція.
Як розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості.
Оновлено 11:10. Лисак повідомив, що внаслідок атаки чотири людини отримали поранення.
Ще чотири людини шукають під завалами будівлі.
Нагадаємо, що Росія вночі «шахедами» масовано атакувала місто Ізмаїл в Одеській області, внаслідок чого є загиблі та багато поранених.