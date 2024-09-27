Российская армия целыми улицами уничтожает деоккупированные села на Луганщине – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

На Луганщине в районе села Балка Журавка идут тяжелые бои, обостренная ситуация и в селе Макеевка. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, россияне уничтожают эти села целыми улицами.

«Враг пытается уничтожить первую линию улиц. Они давно дальними обстрелами начали уничтожать все места, которые можно было использовать как оборонительные укрытия. А сейчас минометным огнем пытаются уничтожить улицы – там, где могут закрепляться наши воины», – рассказал Лысогор.

Напомним, что 27 сентября город Константиновка Донецкой области более часа находился под российским обстрелом.