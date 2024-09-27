Константиновка более часа находится под российским обстрелом

Над Константиновкой поднимаются клубы дыма после российских ударов. Фото: «Типичная Константиновка»

Город Константиновка Донецкой области уже более часа находится под российскими ударами. Об этом сообщают местные жители.



Первые взрывы прозвучали около 9 часов утра.



По неподтвержденным данным, один из «прилетов» был в подстанцию, расположенную в густонаселенном районе города. Также есть попадание в вещевой рынок.

Наслідки ранкового удару військ РФ по Костянтинівці. Влучання по ринкуhttps://t.co/zKqRCXqdn4 pic.twitter.com/GaFW5ZPFZf — Новини Донбасу (@novostidnua) September 27, 2024

Местные жители публикуют фото столбов дыма, поднимающийся над городом после российских ударов. По предварительной информации, около 10:00 атаковали авиабомбами.



К этому часу нет информации о пострадавших.



